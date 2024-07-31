Теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Олимпиады

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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче третьего круга турнира Олимпийский игр в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу канадского представителя, который получил на турнире 13-й номер посева. У Медведева был 4-й номер посева.

В четвертьфинале канадец встретится с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и аргентинцем Франсиско Черундоло.

Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа.

В начале июля Международная федерация тенниса опубликовала заявочные листы участников Олимпиады, в список вошли семь российских спортсменов. В одиночном разряде были представлены Диана Шнайдер, Даниил Медведев, Павел Котов, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин и Мирра Андреева, в парном разряде – Андреева и Шнайдер, Веснина и Александрова, Сафиуллин и Медведев.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже. Они начались 26 июля и будут идти вплоть до 11 августа. От России на Играх в нейтральном статусе выступят 15 спортсменов.

