Российские фигуристы не приедут на вручение медалей командного турнира ОИ в Пекине

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Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии вручения медалей по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, заявил в ходе брифинга представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

"Никто", – приводит ТАСС ответ Адамса на вопрос, посетит ли кто-нибудь из россиян церемонию, которая состоится в Париже.

В рамках мероприятия будут вручаться только золотые и серебряные медали, подчеркнул представитель комитета.

Перераспределение медалей произошло после того, как CAS на четыре года дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

25 июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания на коньках России по делу Валиевой, оставив в силе решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года.

О намерении МОК провести вручение перераспределенных медалей фигуристов во время Игр во Франции стало известно в тот же день. Представители международной организации подчеркнули, что рады возможности провести церемонию, которая была отложена из-за судебного разбирательства.

Летние Олимпийские игры началисьв Париже 26 июля и продлятся до 11 августа. Российских спортсменов допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Кроме того, для россиян были согласованы специальные флаг и гимн.