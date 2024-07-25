CAS отклонил апелляцию РФ по делу фигуристки Камилы Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания на коньках России по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщает ТАСС.

Таким образом, в силе остается решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Валиевой.

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.