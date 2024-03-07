07 марта, 16:10Спорт
Минспорт исключил Валиеву из сборной после дисквалификации
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.
"Все сделано в соответствии с законодательными документами", – сказал Коган в разговоре с ТАСС.
В январе CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала присутствие запрещенного препарата "Триметазидина".
В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония. Канада заняла четвертое место.
В свою очередь, Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) решила подать апелляцию на решение ISU о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года.
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