Минспорт исключил Валиеву из сборной после дисквалификации

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Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

"Все сделано в соответствии с законодательными документами", – сказал Коган в разговоре с ТАСС.

В январе CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала присутствие запрещенного препарата "Триметазидина".

В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония. Канада заняла четвертое место.

В свою очередь, Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) решила подать апелляцию на решение ISU о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года.

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