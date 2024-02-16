Федерация фигурного катания Канады оспорит решение о перераспределении медалей Олимпиады

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Федерация фигурного катания Канады совместно с Национальным олимпийским комитетом (НОК) решила подать апелляцию на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей Олимпиады 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно заявлению, федерация считает, что для целостности соревнований важно последовательно и справедливо соблюдать правила и положения.

"Хотя мы уважаем решения, принятые ISU, мы не согласны с выводом, к которому они пришли, и считаем, что независимая проверка обеспечит столь необходимую ясность для всех затронутых сторон", – отмечается в сообщении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония. Канада заняла четвертое место.

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