В Федерации лыжных гонок заявили, что иностранцы завидуют российским соревнованиям

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Иностранные спортсмены следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют им, уверена президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными", – заявила она в беседе с ТАСС.

В доказательство этому Вяльбе указала на отличные условия и "шикарную трассу" в Тюмени, где проходит Спартакиада. Также президент федерации рассказала, что ей уже неинтересны международные турниры, она не следит за ними.

Вопрос участия российских хоккеистов на Олимпийских играх 2026 года будет проанализирован Международной федерацией хоккея. По информации президента организации, итог рассмотрения вопроса по допуску сборной РФ будет решен в феврале – марте 2025 года.



В положительном случае РФ сможет сыграть с командой США на групповом этапе игр, которые пройдут в Италии.

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов