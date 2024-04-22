WADA: ситуации с допингом китайских пловцов и Валиевой несопоставимы

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Ситуации с попавшимися на допинге китайскими пловцами и российской фигуристкой Камилой Валиевой являются несопоставимыми. Об этом заявил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель, передает РИА Новости.

По словам Венцеля, в деле Валиевой концентрация "Триметазидина" составляла 2,1 нанограмма на миллилитр, а в случае со спортсменами из КНР концентрация была "намного ниже".

"Но главное – в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема "Триметазидина" за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат", – добавил Венцель.

Еще одним отличием дела Валиевой от китайских пловцов, по его словам, является первоначальная версия российской фигуристки, которая была представлена на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине. Данная версия не была поддержана ни экспертами, ни производителем "Триметазидина".

На днях издание The New York Times сообщало о том, что 23 китайских пловца попались на допинге, однако были допущены до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Как показало расследование Китайского антидопингового агентства, следы препарата "Триметазидина" обнаружили на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидина".

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.