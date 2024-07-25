ISU приветствует решение о перераспределении медалей на ОИ-2022

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международный союз конькобежцев (ISU) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отклонению российской апелляции на перераспределение медалей командного турнира фигуристов Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

Свое решение по поводу аппеляции арбитражный суд озвучил 25 июля.

Таким образом, CAS подтвердил объявление ISU от 30 января для команд, занявших первое и второе места, отметили в пресс-службе союза. При этом суд не вынес окончательное решение по перераспределению рейтинга команды, занявшей третье место. Его озвучат, когда CAS рассмотрит апелляции канадской стороны.

В свою очередь, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) оказалась разочарована отклонением апелляции на лишение сборной России "золота" Олимпиады в Пекине, так как считает, что правовые аргументы были полностью на стороне российской команды.

Представители федерации подчеркнули, что ознакомятся с текстом решения суда, когда его им представят. После этого ФФККР даст свой комментарий и примет решения по дальнейшим шагам по защите прав и интересов российских спортсменов.

Неудовлетворение вердиктом суда также выразил Олимпийский комитет России (ОКР).

"Иллюзий относительно исхода этого дела не было, так же как и в случаях прочих исков или апелляций, поданных с российской стороны за последние почти три года", – говорится в сообщении.

Тем не менее данное решение сподвигло ОКР пересмотреть свои действия, касательно защиты спортсменов РФ.

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.