Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин поддерживает фигуристку Камилу Валиеву. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что на торжественной церемонии открытия "Игр будущего" президент сидел рядом со спортсменкой.

"Она один из послов "Игр фиджитал". И, конечно, президент ее поддерживает", – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата "Триметазидина".

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой.

В свою очередь, тренер спортсменки Этери Тутберидзе отметила, что антидопинговые службы, которые проводили расследование по делу Валиевой, по прошествии двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе, в результате чего по итогам разбирательств осталось много вопросов.



Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой