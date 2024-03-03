03 марта, 19:15Спорт
Валиева заявила, что все еще мечтает выиграть олимпийское золото
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Фигуристка Камила Валиева надеется выиграть золотую олимпийскую медаль, несмотря на четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом она заявила в интервью для документального фильма японского канала NHK "Исповедь Валиевой".
Как отметила фигуристка, несмотря на дисквалификацию, она стремится продолжать выступления и достигать новых спортивных успехов – в частности, все-таки завоевать олимпийское золото. При этом Валиева отметила, что хочет примерить на себя разные образы на льду.
"Но я очень хочу максимально разные образы показывать на льду, чтобы они были и трогательные, и моментами где-то смешные, и какие-то более строгие. Хочу как в театре", – заявила Валиева.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.
Американский Национальный олимпийский комитет заявил, что золото Олимпийских игр в Пекине должно достаться американским фигуристам после решения Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Валиевой, указала на уничтожение олимпизма.
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