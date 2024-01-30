Захарова указала на уничтожение олимпизма после решения о дисквалификации Валиевой

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Запад вредит своим же спортсменам, убивая такие явления, как спорт и олимпизм. Об этом сообщила в эфире телеканала Москва 24 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на четырехлетнюю дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой.

"Кому они делают хуже? Они делают хуже не только нам, а мы как бы должны быть главным адресатом этой политики", – подчеркнула дипломат.

По ее словам, такое явление, как олимпизм также уничтожается Западом через придумывание различных гендеров, допуск до участия мужчин в женских соревнованиях и наоборот.

"Они просто убивают ту идею, которая не была их находкой, а пришла к нам по наследству как подарок из времен глубокой античности, и которую за ХХ век довели до определенного нового технологического уровня", – заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Международный олимпийский комитет поддержал дисквалификацию спортсменки. Ведомство пообещало принять решение о распределении медалей после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит новый рейтинг соревнований. В организации добавили, что свяжутся с национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать церемонию награждения.



Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года