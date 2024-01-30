В США заявили, что после дисквалификации Валиевой золото ОИ получат американские фигуристы

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Золото Олимпийских игр в Пекине должно достаться американским фигуристам после решения Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву. Об этом пишет РБК со ссылкой на американский Национальный олимпийский комитет.

"Сара Хиршланд (глава НОК. – Прим. ред.) подтверждает, что в разговоре с Международным олимпийским комитетом ей сообщили, что фигуристы сборной США будут награждены золотыми медалями командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине", – сообщили в ведомстве.

В свою очередь, серебро получит Япония, а бронзу – Канада, добавили в НОК США.

Ранее CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Международный олимпийский комитет поддержал дисквалификацию спортсменки. Ведомство пообещало принять решение о распределении медалей после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит новый рейтинг соревнований. В организации добавили, что свяжутся с национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать церемонию награждения.



Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года