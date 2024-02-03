Москвина заявила, что российские фигуристы скоро вернутся на Олимпийские игры

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Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина уверена, что российские фигуристы в скором времени выступят на Олимпийских играх. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила Москвина, выступая на экспозиции комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, российские фигуристы в скором времени поедут на Олимпийские игры. Она отметила, что спортсмены не "опускают руки" и продолжают готовиться к спортивным состязаниям.

"Наши фигуристы поедут на Олимпийские игры, какого года - вопрос пока открыт", – заявила Москвина.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев не стал возвращать российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже в нейтральном статусе, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета.

До этого стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.