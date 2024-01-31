Путин призвал ОКР окончательно решить вопрос участия российских спортсменов на Олимпиаде

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Кандидат в президенты РФ Владимир Путин призвал Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорта страны окончательно определиться по вопросу об участии спортсменов из РФ на Олимпиаде в условиях дискриминации. Об этом он заявил на встрече с доверенными лицами.

"Современные международные чиновники извращают саму идею международного олимпизма. Идея как-то закольцевалась и на сегодняшний день выглядит как прямая противоположность тем принципам, на которых она была рождена", – уверен Путин.

Главная причина проблем в мировом спорте заключена в его зависимости от спонсоров, а последних – от политических элит, то есть в излишней коммерциализированности, подчеркнул кандидат в президенты.

"Чтобы держать этот удар, международные чиновники должны иметь характер и чистые руки, потому что, если есть какие-то проблемы, сразу возникают какие-то опасения по поводу своего будущего", – добавил он.

Ограничения на выступления для российских спортсменов являются ограничением прав человека, так как в Олимпийской хартии говорится о таком праве, уверен Путин. Также он напомнил, что у первых лиц во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) в 2025 году заканчивается срок исполнения обязанностей. Поэтому они, рассказал кандидат, и пытаются сделать все для продления этого срока.

В целом спортивные мероприятия в ряде олимпийских дисциплин без российских спортсменов становятся неинтересными и даже ущербными, сказал он. Путин выразил мнение, что наши спортсмены являются лидерами во многих направлениях, и "порядочные люди" из этой сферы понимают это и сожалеют о ситуации.

"Мы, со своей стороны, будем придерживаться принципов олимпизма", – заключил он.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой – это проявление неприкрытой русофобии. Решение о дисквалификации фигуристки стало вопиющим примером несправедливости и политизации спорта, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

29 января Спортивный арбитражный суд на четыре года отстранил Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Девушка являлась членом российской команды, которая победила в турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение суда одобрили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там назвали непростительным употребление допинга среди детей. Международный союз конькобежцев присудил российским фигуристам третье место в командном турнире. Это произошло из-за вычета результата Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, далее расположилась Япония.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано