МОК хочет вручить перераспределенные решением CAS медали на Олимпиаде в Париже

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МОК хочет приложить усилия, чтобы организовать на Олимпиаде в Париже вручение перераспределенных решением CAS медалей за командные соревнования фигуристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение комитета.

"Это решение принято как раз вовремя, чтобы еще можно было распределить золотые и серебряные медали на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Теперь МОК будет работать с ISU, Олимпийским комитетом США (USOPC) и Олимпийским комитетом Японии (JOC), чтобы привезти спортсменов в Париж и провести церемонию здесь, в Парке чемпионов, на основе измененных результатов ISU", – отметили в МОК.

Представители международной организации подчеркнули, что они рады возможности организовать вручение медалей, которое было отложено из-за судебного разбирательства.

Ранее CAS на четыре года дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата "Триметазидин".

Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

25 июля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и Федерации фигурного катания на коньках России по делу Валиевой, оставив в силе решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года.

