Международная федерация тенниса подтвердила участие шестерых россиян в Олимпиаде

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Шесть российских спортсменов выступят в одиночном разряде по теннису в рамках Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тенниса.

Среди россиян будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Кроме того, в парном разряде на корт выйдет Елена Веснина, ее партнером станет Александрова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских теннисистов Медведева и Андрееву к Олимпиаде. В список также вошли и другие спортсмены.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

Между тем МОК опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду. В него вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.