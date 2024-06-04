Федерация дзюдо России назвала состав спортсменов на Олимпийские игры в Париже

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Чемпион мира 2023 года по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов Инал Тасоев и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в весе до 70 килограммов Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо России.

Кроме того, в список вошли Рамазан Абдулаев (до 60 килограммов), Мурад Чопанов (до 66 килограммов), Данил Лаврентьев (до 73 килограммов), Тимур Арбузов (до 81 килограмма), Михаил Игольников (до 90 килограммов), Матвей Каниковский (до 100 килограммов), Сабина Гилязова (до 48 килограммов), Дарья Курбонмамадова (до 57 килограммов), Дали Лилуашвили (до 63 килограммов) и Элис Старцева (свыше 78 килограммов).

Всего в составе сборной РФ по дзюдо 12 человек. Спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и 7 белорусов. Спортсмены из РФ и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

