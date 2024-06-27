МОК допустил теннисистов Медведева и Андрееву до участия в Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских теннисистов Даниила Медведева и Мирру Андрееву к Олимпийским играм в Париже, сообщает пресс-служба МОК.

В четверг МОК опубликовал обновленный список российских и белорусских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В него также включили Аслана Карацева, Романа Сафиуллина, Павла Котова, Екатерину Александрову, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер.

В перечень МОК также вошли Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова.

Ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщал, что Рублев, Хачанов и Самсонова не выступят на Олимпийских играх.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду. В него вошли велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.