Турецкий стрелок Дикеч выступил на Олимпиаде без экипировки и стал звездой Сети

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Турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч получил популярность в Сети после выступления на Олимпийских играх в Париже. Посвященная ему публикация получила более 235 тысяч лайков в социальной сети Reddit, сообщает RT.

Дикеч вызвал удивление пользователей тем, что, в отличие от своих соперников, принял участие в соревнованиях без специальной экипировки. Другие спортсмены прибегали к использованию специальных линз и шумоподавляющих наушников. В это время 51-летний представитель Турции стрелял в обычных очках, держа руку в кармане.

Пользователи сайта назвали Дикеча "турецким парнем из секретной службы". Комментаторы отметили, что он "спокойно зашел, получил серебряную медаль и ушел".

"Похоже, этот чувак просто решил присоединиться к Олимпиаде, когда проснулся сегодня утром", – написали они под публикацией.

Дикеч получил второе место по итогам соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах. В состязаниях вместе с ним участвовала Севвал Тархан.

Ранее китайский пловец Пань Чжаньлэ установил новый мировой рекорд на 100-метровке кролем. Он преодолел дистанцию за 46,40 секунды и стал победителем Олимпиады-2024.

