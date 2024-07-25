Южнокорейская спортсменка установила мировой рекорд в стрельбе из лука на Олимпиаде

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Спортсменка из Южной Кореи Лим Си Хен стала победительницей квалификационных соревнований по стрельбе из лука и установила мировой рекорд на Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС.

Она продемонстрировала результат в 694 очка из 720 возможных.

При этом прошлое достижение принадлежало ее соотечественнице Кан Че Ен. Она установила свой рекорд в июне 2019 года, набрав 692 очка.

В настоящий момент Лим Си Хен 21 год. Она имеет титул чемпионки мира 2023 года в командных соревнованиях, а также занимает второе место в мировом рейтинге по данному виду спорта.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Российских спортсменов было решено допустить к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.