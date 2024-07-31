Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на подиуме Олимпиады

Фото: телеграм-канал "Чемпионат"

Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на подиуме Олимпиады в Париже после завершения соревнований по настольному теннису, сообщает РИА Новости.

По результатам состязания призерами в миксте стали пары, которые представляли на соревнованиях Китай, а также Северную и Южную Корею. После этого все победители вместе сфотографировались на пьедестале почета.

При этом делать подобные селфи после вручения медалей обязывают призеров любых соревнований в рамках Олимпийских игр этого года. Для этого им выдают телефон южнокорейской компании, выступившей в качестве спонсора Игр. Сделанные спортсменами снимки автоматически загружаются на специальный портал по беспроводной связи.

Ранее представляющая Южную Корею Лим Си Хен стала победительницей квалификационных соревнований по стрельбе из лука и установила мировой рекорд на Олимпийских играх во Франции. Она продемонстрировала результат в 694 очка из 720 возможных.