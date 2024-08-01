Китайский пловец Пань Чжаньлэ побил мировой рекорд на 100-метровке кролем на Олимпиаде

Фото: ТАСС/AP/Ashley Landis

Китайский пловец Пань Чжаньлэ установил новый мировой рекорд на 100-метровке кролем. Об этом сообщает ТАСС.

Пань Чжаньлэ преодолел дистанцию за 46,40 секунды и стал победителем Олимпиады, проходящей в Париже. Ему удалось побить свой же мировой рекорд, который он установил 11 февраля 2024 года на чемпионате мира в Дохе. Тогда пловец завершил заплыв за 46,80 секунды.

Серебро в соревнованиях завоевал австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронза отошла румыну Давиду Поповичу (47,49).

Ранее представляющая Южную Корею Лим Си Хен стала победительницей квалификационных соревнований по стрельбе из лука и установила мировой рекорд на Олимпийских играх во Франции. Она продемонстрировала результат в 694 очка из 720 возможных.