Le Parisien: продюсеры церемонии открытия ОИ-2024 подали жалобы из-за угроз

04 августа, 16:30Спорт
Фото: AP Photo/Bernat Armangue, Pool
Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подали жалобы из‑за поступивших угроз. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, 2 августа на почту компании прислали оскорбительные письма. Они были также адресованы и художественному руководителю церемонии Тому Жолли.
Управление Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти организовало расследование.
Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.
В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю.
Позже Международный олимпийский комитет принес публичные извинения. Как заявили представители оргкомитета, у них не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью было поставлено прославление общности и толерантности.
Новости мира: церемонию открытия Олимпиады в Париже назвали крахом цивилизации