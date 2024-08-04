Le Parisien: продюсеры церемонии открытия ОИ-2024 подали жалобы из-за угроз

Фото: AP Photo/Bernat Armangue, Pool

Продюсеры церемонии открытия Олимпийских игр в Париже подали жалобы из‑за поступивших угроз. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, 2 августа на почту компании прислали оскорбительные письма. Они были также адресованы и художественному руководителю церемонии Тому Жолли.

Управление Франции по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти организовало расследование.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю.

Позже Международный олимпийский комитет принес публичные извинения. Как заявили представители оргкомитета, у них не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Целью было поставлено прославление общности и толерантности.

