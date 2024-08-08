Российские каноисты Коровашков и Петров стали четвертыми на ОИ в Париже

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Российские спортсмены Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Париже.

Их результат – 1 минута 41,27 секунды. Золото завоевали китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь (1.39,48), серебро получили итальянцы Гаюриэеле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08), а бронзу – Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).

Петров ранее сумел выйти в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1 000 метров. Он продемонстрировал второй результат среди лучших, преодолев дистанцию за 3 минуты 49,86 секунды. Полуфинальные и финальный заезды назначены на пятницу, 9 августа.

На данный момент Петрову 19 лет. Он является трехкратным чемпионом мира среди юниоров и имеет несколько медалей, завоеванных на чемпионатах Кубка мира.

