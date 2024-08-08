08 августа, 12:11Спорт
Волонтер из России рассказала об отношении к себе на ОИ-2024 в Париже
Фото: 123RF/rarrarorro
Россиянка Алина Кравчук рассказала, что не столкнулась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпийских играх в Париже.
По ее словам, оргкомитет не предъявлял никаких ограничений для российских граждан.
"На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я", – приводит слова Кравчук РБК.
Волонтер отметила, что все были внимательны друг к другу, дружелюбны и отзывчивы.
Российский спортсмен Захар Петров ранее вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1 000 метров. Он принял участие в первом заезде и продемонстрировал второй результат среди лучших.
Полуфинальные и финальный заезды назначены на 9 августа. Соревнования на каноэ-двойках, в ходе которых спортсмены должны будут преодолеть дистанцию в 500 метров, пройдут 8 августа. Партнером Петрова станет Алексей Коровашков.
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