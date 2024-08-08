Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 августа, 12:11

Спорт

Волонтер из России рассказала об отношении к себе на ОИ-2024 в Париже

Фото: 123RF/rarrarorro

Россиянка Алина Кравчук рассказала, что не столкнулась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпийских играх в Париже.

По ее словам, оргкомитет не предъявлял никаких ограничений для российских граждан.

"На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я", – приводит слова Кравчук РБК.

Волонтер отметила, что все были внимательны друг к другу, дружелюбны и отзывчивы.

Российский спортсмен Захар Петров ранее вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1 000 метров. Он принял участие в первом заезде и продемонстрировал второй результат среди лучших.

Полуфинальные и финальный заезды назначены на 9 августа. Соревнования на каноэ-двойках, в ходе которых спортсмены должны будут преодолеть дистанцию в 500 метров, пройдут 8 августа. Партнером Петрова станет Алексей Коровашков.

Прокуратура Парижа отчиталась о расследовании против недовольных церемонией открытия ОИ

Читайте также


спортза рубежом
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика