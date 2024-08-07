Индийская спортсменка лишилась олимпийской медали из-за лишнего веса

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Индийская атлетка Винеш Пхогат лишилась гарантированной олимпийской медали по женской борьбе на ОИ в Париже из-за лишнего веса, передает Life.ru со ссылкой на Индийскую олимпийскую ассоциацию.

Пхогат отстранили от участия в финале турнира Игр в весовой категории до 50 килограммов. Спортсменка не прошла процедуру взвешивания.

По данным СМИ, перевес атлетки составил около 100 граммов. Она занималась всю ночь и утро, но не смогла согнать вес. При этом сразу после взвешивания Пхогат упала в обморок и была госпитализирована с обезвоживанием.

Представительница Индии должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США, однако после отстранения Пхогат не получит никакой медали.

Ранее пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов. Спортсменка носила личные вещи, отказавшись от формы своей сборной. В миссии парагвайской делегации на ОИ-2024 сообщили, что присутствие Алонсо создает неподходящую атмосферу внутри сборной страны. Причиной также назвали то, что она по собственной воле не осталась ночевать в деревне.

До этого швейцарские триатлонисты Адриен Бриффод и заменивший его Симон Вестерманн снялись с эстафеты на Олимпиаде из-за кишечной инфекции. Проблемы со здоровьем были выявлены у обоих спортсменов после проведения заплыва по Сене, хотя участие в нем принимал лишь один из них.

