Mirror: пловчиху Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/luanalonsom

Пловчиху из Парагвая Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за откровенных нарядов, сообщает News.ru со ссылкой на газету Mirror.

По ее данным, 20-летняя спортсменка носила личные вещи, отказавшись от формы своей сборной. В миссии парагвайской делегации на ОИ-2024 сообщили, что присутствие Алонсо создает неподходящую атмосферу внутри сборной страны. Причиной также назвали то, что она по собственной воле не осталась ночевать в деревне.

Также издание указывает, что Алонсо опубликовала фотографии из парижского Диснейленда, на которых пьет шампанское с подругой. Это произошло сразу после того, как спортсменка не прошла в полуфинал и объявила в соцсетях о намерении уйти из спорта.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити рассказал, что некоторые спортсмены нашли червей в выдаваемой атлетам в парижской Олимпийской деревне рыбе.

Он также заявил, что на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио еда была намного лучше. Здесь же, по его словам, нет даже выбора, в том числе среди белковой пищи. Кроме того, спортсмен указал на длинные очереди за едой. Так, атлеты вынуждены стоят около 30 минут, чтобы положить себе блюда.

Еще перед стартом соревнований спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Тогда организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников.