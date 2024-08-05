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05 августа, 16:01

Спорт

Чемпион Игр-2024 Чеккон спал на улице из-за жары в олимпийской деревне

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/huseinalireza

Итальянский пловец, чемпион Олимпиады-2024 Томас Чеккон спал на улице из-за жары в олимпийской деревне. Его сфотографировал саудовский гребец Хусейн Алиреза, снимок он опубликовал на своей странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На фото видно, как спортсмен заснул на полотенце, которое постелил на траву. Алиреза уточнил, что снимок сделан в олимпийской деревне.

Еще перед стартом соревнований спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне. Тогда организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников.

Затем недовольство у атлетов вызвало качество воды в Сене. Из-за загрязнения предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. Позже турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене.

Франция потратила на Олимпийские игры 11 миллиардов евро. При этом ожидалось, что траты составят 6,2 миллиарда.

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