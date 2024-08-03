"Коммерсант": организация Олимпийских игр в Париже стоила 11 млрд евро

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Франция потратила на Олимпийские игры 11 миллиардов евро. При этом ожидалось, что траты составят 6,2 миллиарда, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экономистов из бизнес-школы Оксфордского университета.

По словам экспертов, дополнительные расходы ушли на очистку Сены, обеспечение церемонии открытия и премиальные выплаты.

"Вместо 6,2 миллиарда евро парижская Олимпиада обошлась в девять млрд евро. А если добавить косвенные расходы получаются все 11 миллиардов евро", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем Игры в Париже оказались дешевле трех предыдущих летних Олимпиад.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.

Однако из-за загрязнения Сены предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. Неудовлетворение качеством воды в реке высказывала и шведская триатлонистка Тильда Монссон. В свою очередь, испанская спортсменка Марьям Касильяс добавила, что организаторы Олимпиады не подумали о здоровье спортсменов, а были обеспокоены своим имиджем.

