Турнир по плаванию на открытой воде в рамках Игр отказались проводить в Сене

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Турнир по плаванию на открытой воде на Олимпийских играх в Париже отказались проводить в Сене. Об этом в своем телеграм-канале заявил судья соревнований Алексей Калинин.

"Все мы ждем решения, будет ли завтра соревнование эстафетных команд с плаванием, или состоится перенос на 6 августа, когда старт состоится в любом случае в формате триатлона или дуатлона", – отметил он.

Ранее две предстартовые тренировки триатлонистов отменялись из-за грязной воды в Сене. Однако организаторы обещали, что состязание по этому виду спорта пройдет в соответствии с планом.

Тем не менее, соревнования по триатлону среди мужчин было решено перенести по той же причине – из-за неудовлетворительного качества воды в реке.

В свою очередь, мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что власти Франции не разрабатывали запасной план организации олимпийских соревнований по триатлону и плаванию в открытой воде. Проведение соревнований по этим видам спорта на Сене всегда расценивалось властями Франции как "единственный возможный" вариант.

