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Итальянская боксерша Анджела Карини завершила карьеру после поражения от провалившей гендерный тест соперницы Иман Хелиф из Алжира в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, сообщает La Stampa.

"Я ухожу с гордо поднятой головой, и теперь я прощаюсь с боксом", – заявила она.

Спортсменка заверяет, что не проиграла, а осознанно сдалась. Карини также отметила, что не должна была устраивать скандал и судить соперницу, но, по ее словам, она не сумела сдержать эмоции.

Итальянка отказалась продолжать бой с Хелиф на Олимпиаде после того, как пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини отказалась жать руку сопернице, затем опустилась на колени и заплакала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя бой алжирки Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, и итальянки Анджелы Карини, заявил, что Международное олимпийское движение проходит процесс девальвации.

Песков выразил желание увидеть старую версию Международного олимпийского комитета с прежними идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, где присутствовали и российские спортсмены. Однако, как он утверждает, эти времена уже прошли.

До этого Песков назвал некоторые моменты, продемонстрированные на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже, отвратительными. Он заявил, что они противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что церемонию не показывали в России.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила сразу все провальные моменты: транспортный коллапс в городе на фоне саботажа, проблемы с представлением сборных спортсменов из КНДР и Южной Кореи, а также то, что факел нес рэпер Снуп Догг, а флаг олимпийского движения – "всадник Апокалипсиса".

