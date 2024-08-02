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Международное олимпийское движение проходит процесс девальвации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя бой на Играх в Париже алжирки Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, и итальянки Анджелы Карини.

"Бой не смотрели, но и, честно говоря, особого желания нет", – уточнил он, добавив, что движение на данный момент подвержено влиянию псевдолиберальных проявлений, которые иногда находятся на грани извращения.

Песков также выразил желание увидеть старую версию Международного олимпийского комитета с прежними идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, где присутствовали и российские спортсмены. Однако, как он утверждает, эти времена уже прошли.

Ранее Песков назвал некоторые моменты, продемонстрированные на церемонии открытия Игр 26 июля в Париже, отвратительными. Он заявил, что полностью не смотрел трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, однако видел различные отрывки.

По его словам, некоторые эпизоды церемонии открытия не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, поэтому хорошо, что церемонию не показывали в России. Официальный представитель Кремля также заявил, что сейчас остается только "сострадать" в связи с судьбой МОК, так как "они встали на скользкую дорожку".

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова перечислила сразу все провальные моменты: транспортный коллапс в городе на фоне саботажа, проблемы с представлением сборных спортсменов из КНДР и Южной Кореи, а также то, что факел нес рэпер Снуп Догг, а флаг олимпийского движения – "всадник Апокалипсиса".

