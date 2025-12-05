Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:09

Политика

Ушаков заявил, что дата новой встречи с Уиткоффом не назначена

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Пониманий о дате новой встречи российской стороны со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом пока нет. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, также не планируется телефонный разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, однако он может быть легко организован. В настоящее время Россия ждет реакции Соединенных Штатов на прошедшие переговоры Москвы и Вашингтона, добавил Ушаков.

Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Россию 2 декабря. Они встретились с Путиным в Кремле. Со стороны РФ в переговорах также приняли участие Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В ходе беседы участники обсудили мирный план по Украине. Как уточнил российский лидер, Москва может согласиться с некоторыми позициями, однако отдельные элементы вызывают критику.

Трамп счел прошедшие переговоры хорошими, а Путин назвал их необходимыми.

Новости мира: Трамп назвал переговоры США с Россией в Москве успешными

Переговоры по Украине
