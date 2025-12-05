Форма поиска по сайту

Зеленский хочет получить данные о переговорах Путина и Уиткоффа

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация во время переговоров с командой лидера США Дональда Трампа постарается получить данные о переговорах Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москве.

"Сегодня украинские представители продолжат переговоры в США с командой президента Трампа. Наша задача сейчас – получить полную информацию о том, что было сказано в России", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Он утверждает, что власти Украины готовы к любым возможным развитиям событий и будут работать как можно более конструктивно со всеми партнерами, чтобы обеспечить достижение мира.

Уиткофф по поручению Трампа встретился с Путиным в Кремле 2 декабря для окончательного утверждения мирного соглашения. В рамках переговоров глава РФ заявил, что может согласиться с частью позиций плана США, однако некоторые моменты вызывают критику.

Позже Трамп охарактеризовал беседу как хорошую, подчеркнув, что у Штатов сложилось впечатление, что Россия действительно настроена на мирное завершение конфликта. Тем не менее лидер США не решился высказать какие-либо прогнозы.

Территориальные вопросы обсуждались на переговорах Путина и Уиткоффа

