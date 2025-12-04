Форма поиска по сайту

04 декабря, 08:00

Общество
Эксперт Наумова: из письма Деду Морозу родители могут узнать о скрытых проблемах ребенка

Мечты в конверте: где в Москве отправить письмо Деду Морозу

Ежегодно 4 декабря в России отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Как отправить послание волшебнику в Москве и можно ли по содержанию письма понять, что психологическое состояние ребенка оставляет желать лучшего, разбиралась Москва 24.

Волшебный сервис

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Новогодняя почта работает в Москве уже восьмой год: с помощью волшебного сервиса дети и даже взрослые могут отправить письмо главному зимнему волшебнику, а потом получить ответ. Для этого нужно положить послание в специальный почтовый ящик, найти который можно в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве".

В этом году установлено свыше 100 специальных боксов.

Это почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Тогда новогодний волшебник получил около 65 тысяч писем. Их отправители не только москвичи, но и жители регионов, а также зарубежных стран. Чаще всего письма посылали дети дошкольного и младшего школьного возраста.
Алексей Фурсин
руководитель столичного департамента культуры

Узнать нужный почтовый ящик достаточно просто: на каждом из них написано "Московская усадьба Деда Мороза". Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино".

Маленькие ящики уже готовы к приему писем на территории парков "Музеон", 50-летия Октября, "Фили", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Сокольники", "Ходынское поле", Таганский, Лианозовский, а также в парке у прудов "Радуга", в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", садах имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж". Также послание волшебнику можно отправить в музее-заповеднике "Царицыно" и усадьбах Воронцово и Алтуфьево.

За доставку написанного можно не переживать – вопросом занимаются специальные снеговики-почтовики, передающие все в Московскую усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. В свою очередь, волшебник прочитает каждое письмо и ответит. Правда, для этого надо обязательно точно указать обратный адрес с индексом. Кроме того, письмо волшебнику можно отправить онлайн. Послания в любой форме принимаются до 15 января.

Инструкция по расшифровке посланий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При этом родителям будет полезно посмотреть письмо, которое ребенок написал Деду Морозу, поскольку оно может указать на возможные психологические проблемы, отметила в беседе с Москвой 24 детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, обычно взрослым не о чем волноваться, если их дети в сообщениях вежливы, здороваются с волшебником, спрашивают, как у него дела, пишут добрые пожелания и рассказывают об успехах и радостях в уходящем году. Однако стоит насторожиться, когда дети заостряют внимание именно на личных достижениях, не затрагивая другие темы. Возможно, это свидетельствует о попытке понравиться родителям, получить любовь.

Часто дальше в таком письме идут просьбы об огромном количестве подарков. Это также может говорить о том, что ребенку не хватает внимания. Зачастую родители даже говорят: "Мы все дарим и дарим, а он хочет еще больше". А дело иногда в том, что малыш в семье получает принятие через презенты, потому что мама с папой очень заняты и выбирают такой способ взаимодействия.
Наталья Наумова
детский психолог

В этом случае эксперт рекомендует обратиться к психологу, чтобы перестроить способы взаимоотношений в семье.

"Еще одним тревожным сигналом могут стать примерно такие фразы: "Не верь тому-то, он ябеда и плохо обо мне напишет, а я на самом деле вел себя хорошо". Это иногда говорит о том, что ребенок тревожный и, возможно, подвергается жесткому наказанию в семье, поэтому боится, что ему не поверят", – отметила Наумова.

Также, по мнению психолога, иногда просьбы подарить некий волшебный объект тоже становятся настораживающим звоночком. В частности, желание получить шапку-невидимку может свидетельствовать о желании спрятаться от того, кто подвергает ребенка насилию. В некоторых случаях это может указывать на застенчивость ребенка и его тревогу по этому поводу.

В то же время мечты заполучить волшебную палочку, возможно, связаны с непониманием того, как достичь какого-то результата. Ребенок сталкивается в жизни с беспомощностью, невозможностью что-то сделать, поэтому хочет сверхсилу. И это может говорить о нехватке родительской поддержки.
Наталья Наумова
детский психолог

Однако Наумова призвала учитывать, что причины появления определенных детских фраз в письме Деду Морозу все же могут быть разными. Поэтому, увидев их, родителям важно не испытывать понапрасну тревожных эмоций, а попытаться аккуратно поговорить с ребенком, чтобы прояснить интересующие моменты. Также разобраться в возможных проблемах поможет посещение специалиста.

В целом же психолог рекомендует быть ближе к своим детям, чаще беседовать с ними, замечать их проявления, эмоциональные состояния, то есть постоянно быть в контакте, что поможет быть в курсе проблем.

Трошина Любовь

обществоистории

