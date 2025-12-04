Эксперт Наумова: из письма Деду Морозу родители могут узнать о скрытых проблемах ребенка

Ежегодно 4 декабря в России отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Как отправить послание волшебнику в Москве и можно ли по содержанию письма понять, что психологическое состояние ребенка оставляет желать лучшего, разбиралась Москва 24.
Волшебный сервис
Новогодняя почта работает в Москве уже восьмой год: с помощью волшебного сервиса дети и даже взрослые могут отправить письмо главному зимнему волшебнику, а потом получить ответ. Для этого нужно положить послание в специальный почтовый ящик, найти который можно в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве".
В этом году установлено свыше 100 специальных боксов.
Узнать нужный почтовый ящик достаточно просто: на каждом из них написано "Московская усадьба Деда Мороза". Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино".
Маленькие ящики уже готовы к приему писем на территории парков "Музеон", 50-летия Октября, "Фили", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Сокольники", "Ходынское поле", Таганский, Лианозовский, а также в парке у прудов "Радуга", в зоне отдыха "Терлецкая дубрава", садах имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж". Также послание волшебнику можно отправить в музее-заповеднике "Царицыно" и усадьбах Воронцово и Алтуфьево.
За доставку написанного можно не переживать – вопросом занимаются специальные снеговики-почтовики, передающие все в Московскую усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. В свою очередь, волшебник прочитает каждое письмо и ответит. Правда, для этого надо обязательно точно указать обратный адрес с индексом. Кроме того, письмо волшебнику можно отправить онлайн. Послания в любой форме принимаются до 15 января.
Инструкция по расшифровке посланий
При этом родителям будет полезно посмотреть письмо, которое ребенок написал Деду Морозу, поскольку оно может указать на возможные психологические проблемы, отметила в беседе с Москвой 24 детский психолог Наталья Наумова.
По ее словам, обычно взрослым не о чем волноваться, если их дети в сообщениях вежливы, здороваются с волшебником, спрашивают, как у него дела, пишут добрые пожелания и рассказывают об успехах и радостях в уходящем году. Однако стоит насторожиться, когда дети заостряют внимание именно на личных достижениях, не затрагивая другие темы. Возможно, это свидетельствует о попытке понравиться родителям, получить любовь.
В этом случае эксперт рекомендует обратиться к психологу, чтобы перестроить способы взаимоотношений в семье.
"Еще одним тревожным сигналом могут стать примерно такие фразы: "Не верь тому-то, он ябеда и плохо обо мне напишет, а я на самом деле вел себя хорошо". Это иногда говорит о том, что ребенок тревожный и, возможно, подвергается жесткому наказанию в семье, поэтому боится, что ему не поверят", – отметила Наумова.
Также, по мнению психолога, иногда просьбы подарить некий волшебный объект тоже становятся настораживающим звоночком. В частности, желание получить шапку-невидимку может свидетельствовать о желании спрятаться от того, кто подвергает ребенка насилию. В некоторых случаях это может указывать на застенчивость ребенка и его тревогу по этому поводу.
Однако Наумова призвала учитывать, что причины появления определенных детских фраз в письме Деду Морозу все же могут быть разными. Поэтому, увидев их, родителям важно не испытывать понапрасну тревожных эмоций, а попытаться аккуратно поговорить с ребенком, чтобы прояснить интересующие моменты. Также разобраться в возможных проблемах поможет посещение специалиста.
В целом же психолог рекомендует быть ближе к своим детям, чаще беседовать с ними, замечать их проявления, эмоциональные состояния, то есть постоянно быть в контакте, что поможет быть в курсе проблем.