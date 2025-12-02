Финансист Дайнеко: детям следует объяснить финансовые ограничения Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам стоит аккуратно объяснить детям, что у Деда Мороза есть свои финансовые ограничения: новогодних подарков должно хватить всем, а значит, слишком дорогие вещи он дарить не может. Об этом рассказала "Газете.ру" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

По ее словам, родители могут предложить маленькому ребенку написать письмо волшебнику с несколькими вариантами подарков, стоимость которых заранее оговорена. Эксперт отметила, что совместная подготовка списка помогает мягко обозначить границы и вместе найти более доступные аналоги желаемого.

"Со старшими детьми договориться проще: им можно прямо предложить составить список желаний или вишлист. Если запросы оказываются слишком смелыми, нужно открыто поговорить о реальном семейном бюджете и других запланированных расходах", – подчеркнула Дайнеко.

Она не рекомендовала стыдить ребенка за большие ожидания. Вместо этого можно объяснить малышу, что сейчас такой подарок не по карману.

В случаях, когда вещь действительно необходима, родители могут заранее заложить покупку в бюджет и замотивировать ребенка принять участие в ее финансировании, например за счет карманных денег, подработок или денежных подарков, добавила Дайнеко.

Эксперт также отметила, что в семьях с несколькими детьми нужно подбирать подарок каждому примерно в одной ценовой категории. Объяснять более бюджетный вариант плохим поведением не стоит, так как это испортит атмосферу праздника и оставит неприятные воспоминания, добавила финансист.

Дайнеко посоветовала заранее планировать подарки и откладывать на них средства, так как в преддверии Нового года есть риск переплатить за вещь или вовсе не успеть ее купить. Она также подчеркнула, что сравнение цен, поиск акций и скидок, использование программ лояльности и кешбэка могут снизить расходы и исполнить желание ребенка.

Договоренности, совместно установленные родителями и детьми, нужно соблюдать, отметила эксперт. Благодаря этому ребенок на практике узнает, как планировать покупки и почему важно учитывать финансовые рамки. Также дети увидят, что стоимость подарка не приравнивается к родительской любви.

Ранее московские дети начали отправлять артикулы желаемых новогодних подарков столичному Деду Морозу. По его словам, раньше ребята просили игрушки, наборы для рисования, конструкторы или самокаты, а теперь – телефоны, планшеты и ноутбуки.

Он добавил, что дети также хотят в подарок что-то нематериальное, например настоящих друзей или чтобы у соседской кошки не болела лапа.