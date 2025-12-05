Мизулина направит в Роскомнадзор жалобы в связи с блокировкой Roblox

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина собирается направить в Роскомнадзор письма и жалобы граждан РФ по поводу блокировки игровой площадки Roblox.

По словам Мизулиной, в ее телеграм-канал поступают десятки тысяч писем и комментариев в связи с ограничениями в отношении игры. Она подчеркнула, что понимает и разделяет обеспокоенность людей на фоне блокировок.

"Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много", – сообщила Мизулина.

Она добавила, что Лига безопасного интернета не принимала какого-либо участия в принятии решений по ограничению Roblox, а также FaceTime, Snapchat, WhatsApp, Discord и прочих платформ.

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox 3 декабря. Решение принято в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов. В частности, в Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент. Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В Госдуме назвали блокировку Roblox абсолютно верным и своевременным решением. По словам депутатов, сама по себе игра не представляла никакой угрозы, но в игровых чатах появилось много мошенников, которые требовали от детей фотографировать банковские карты родителей, а затем похищали средства.