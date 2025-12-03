Форма поиска по сайту

03 декабря, 17:17

Технологии

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marijan Murat

Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг игры неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

В частности, в Roblox в большом количестве присутствует неподобающий контент. Например, пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу или поучаствовать в азартных играх.

Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам. У несовершеннолетних пользователей выманивают интимные фото, а также склоняют их к развратным действиям и насилию. Случаи подобного противоправного поведения носят не единичный характер как в США, так и в России.

При этом Роскомнадзор в 2025 году неоднократно направлял в адрес администрации платформы уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

Российские пользователи ранее столкнулись со сбоем в работе Roblox. Онлайн-платформа не открывалась с утра среды, 3 декабря. Фиксировались обращения об общем сбое в Roblox и проблемах с доступом к личному кабинету.

Депутат Антон Немкин уже предупреждал о высоком риске общения детей со злоумышленниками в Roblox. По его словам, платформа оставалась пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией.

Психолог рассказал, как поддержать ребенка после блокировки игры Roblox

технологии

