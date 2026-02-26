Песков назвал содержательным отчет правительства в Госдуме

Фото: kremlin.ru

Представленный в Госдуме премьер-министром России Михаилом Мишустиным отчет о работе правительства за 2025 год был глубоким и содержательным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в ходе отчета все было сказано по делу. Это подтвердили в том числе народные избранники, которые дали высокую оценку выступлению премьера.

Официальный представитель Кремля добавил, что Владимир Путин часто проводит рабочие встречи и с правительством, и с Центробанком России.

Что касается падения нефтегазовых доходов, встречи по этому вопросу в той или иной конфигурации проходят регулярно, отметил Песков. Иногда президент проводит их в закрытом режиме каждый день. По его словам, глава государства "держит руку на пульсе", активно обсуждая эту проблему с кабмином и ЦБ.

Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год 25 февраля. В ходе своего выступления он затронул социальную и экономическую сферы, а также подробно рассказал о поддержке граждан.

Премьер отметил, что Россия продолжает развиваться вопреки санкциям и тарифным войнам. По его словам, правительство страны решает поставленные задачи, учитывая риски.