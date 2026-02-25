Мишустин призвал ускорить принятие закона о расширении полномочий ФАС

Фото: ТАСС/Александр Миридонов

В России необходимо ускорить принятие законопроекта, который наделяет Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом самостоятельно устанавливать предельные тарифы ЖКХ в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов по итогам отчета правительства в Госдуме.

По его словам, ФАС сможет вмешиваться в случае двукратного неисполнения регионами предписаний ведомства. Кроме того, предлагается предусмотреть возможность дисквалификации руководителей региональных органов тарифного регулирования. Он подчеркнул важность совместной работы с регионами.

"Соответствующий законопроект принят в первом, по-моему, чтении", – напомнил Мишустин, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить его дальнейшее рассмотрение.

Ранее Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Они необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.