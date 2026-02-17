Форма поиска по сайту

17 февраля, 10:16

Политика
Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ

В России проработают изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщила пресс-служба кабмина.

Поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной реализации Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Изменения необходимы в целях обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

В это же время депутаты ГД предложили установить мораторий на размер вносимой гражданами платы за ЖКУ до 1 марта 2028 года. Если закон примут, то повышение платы в рамках предельных индексов не будет осуществляться до 1 марта 2028 года. Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, уверены парламентарии.

властьполитикаЖКХ

