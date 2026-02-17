Мужчина ограбил ювелирный магазин на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина ограбил ювелирный магазин на Свободном проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере MAX.

По данным ведомства, злоумышленник ворвался в помещение, в котором находилась продавец-консультант, разбил витрину и открыто похитил украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. После этого он скрылся.

Спустя время 29-летнего грабителя, который ранее был судим за кражу и грабежи, задержали. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Грабеж". В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он приехал на автомобиле к магазину и в целях конспирации сменил одежду, надел маску и перчатки, после чего совершил преступление. Ювелирные изделия были найдены у обвиняемого дома.

