Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 11:37

Происшествия

Мужчина ограбил ювелирный магазин на востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина ограбил ювелирный магазин на Свободном проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере MAX.

По данным ведомства, злоумышленник ворвался в помещение, в котором находилась продавец-консультант, разбил витрину и открыто похитил украшения на сумму более 1,8 миллиона рублей. После этого он скрылся.

Спустя время 29-летнего грабителя, который ранее был судим за кражу и грабежи, задержали. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Грабеж". В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как уточнили в прокуратуре, мужчина полностью признал свою вину. По его словам, он приехал на автомобиле к магазину и в целях конспирации сменил одежду, надел маску и перчатки, после чего совершил преступление. Ювелирные изделия были найдены у обвиняемого дома.

До этого на западе столицы задержали подозреваемую в краже денег из банкомата. Инцидент произошел в торговом центре на Матвеевской улице. Там молодой человек внес через платежный терминал свыше 40 тысяч рублей на свой счет и ушел, однако деньги не были зачислены и вернулись в купюроприемник. Наличные заметила подошедшая к банкомату женщина и забрала их себе.

Уборщица и ее муж украли почти 7,5 млн рублей из квартиры в Бутове

Читайте также


происшествиягород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика