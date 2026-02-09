Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:38

Происшествия

На западе столицы задержана москвичка, подозреваемая в краже денег из банкомата

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

На западе Москвы задержана женщина, подозреваемая в краже денег из банкомата. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в торговом центре на Матвеевской улице. Там молодой человек внес через банкомат более 40 тысяч рублей на свой счет и ушел. Деньги однако зачислены не были и вернулись в купюроприемник.

Наличные заметила подошедшая к банкомату женщина, которая решила забрать их себе. Вскоре полицейским удалось установить личность злоумышленницы – ею оказалась 53-летняя жительница столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", женщине предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные средства вернули потерпевшему, добавили в ведомстве.

Ранее телефонные мошенники похитили у 73-летней пенсионерки выше 15 миллионов рублей. Как рассказали в столичной прокуратуре, сначала женщине поступил звонок от представившихся правоохранителями аферистов. Затем ей направили письмо о якобы причастности к переводу денежных средств за границу.

Следом мошенники убедили москвичку в необходимости задекларировать сбережения. По указанию злоумышленников женщина сняла деньги в иностранной валюте и передавала их якобы сотрудникам соцслужб. Установление причастных к мошенничеству лиц контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.

происшествиягород

