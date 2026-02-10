Эфиопия обеспечила российским маркетплейсам "зеленый коридор" для начала работы

Фото: depositphotos/LDProd

Правительство Эфиопии обеспечило российским маркетплейсам "зеленый коридор" для построения эффективной работы в этой стране. Об этом сообщил российский посол Евгений Терехин.

Он уточнил, что в ноябре прошлого года объединенная компания Wildberries и Russ (ООО "РВБ") подписала стратегический меморандум с Эфиопским инвестиционным холдингом – суверенным фондом, который управляет ключевыми активами страны.

Данное партнерство обеспечивает российскому бизнесу доступ к критически важной логистической и цифровой инфраструктуре для построения эффективной электронной коммерции в Эфиопии.

Терехин отметил, что в данный момент стороны продолжают активно прорабатывать детали: идет процесс адаптации ассортимента под специфику местного спроса и интеграции технических решений.

"Для Эфиопии с ее 130-миллионным населением и растущим средним классом появление такого игрока означает качественный скачок в развитии ретейла. Мы ожидаем, что успешный запуск этой платформы станет сигналом и для других российских IT-компаний", – приводит ТАСС слова посла.

Ранее российские производители продуктов питания и ретейл выступили с инициативой уравнять в правах онлайн-платформы и обычные магазины. Они направили соответствующее обращение в аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В своем обращении участники рынка просят запретить маркетплейсам использовать комиссионную схему работы, недоступную для классических торговых сетей, а также запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов, в том числе путем финансирования скидок.