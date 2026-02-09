Ozon заблокировал карточку продавца патчей с человеческими клетками

Фото: depositphotos/galitskaya

Маркетплейс Ozon заблокировал продавца патчей с человеческими клетками в составе. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе компании.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что на онлайн-площадке начали продавать корейские патчи с человеческими клетками (HAFCM). Однако в России и Европе запрещено продавать такую косметику.

В Ozon уточнили, что это единичный случай. С недобросовестными бизнесменами площадка работает с помощью автоматизированного поиска, а в некоторых категориях действует дополнительная ручная проверка карточек.

До этого стало известно, что российские подростки начали массово травиться ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывали медикаменты с габапентином, оказывающим наркотический эффект. После этого Ozon убрал с витрины несколько ветпрепаратов и организовал повторную проверку.