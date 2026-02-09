Уголовное дело возбуждено в отношении экс-лидера группы "Тараканы" Спирина

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Виктор Гусейнов (Дмитрий Спирин признан в РФ иноагентом)

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

В СК заявили, что дело возбуждено по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По данным следствия, в июле и октябре 2025 года он не предоставил в уполномоченный орган информацию, предусмотренную действующим законодательством. Рассматривается вопрос об объявлении Спирина в розыск. Сейчас следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

Минюст РФ внес Спирина в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. По данным ведомства, музыкант выступал против проведения спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами.

В настоящее время артист проживает за пределами РФ. Несмотря на это, подал в суд жалобу с требованием снять с него статус иноагента. Однако требование Спирина было отклонено.

