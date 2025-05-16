ТАСС: экс-лидер группы "Тараканы" Спирин подал жалобу на отказ снять статус иноагента

Фото: ТАСС/Александр Рюмин (Дмитрий Спирин признан в РФ иноагентом)

Мосгорсуд проверит законность решения Замоскворецкого суда Москвы, отклонившего иск экс-лидера российской панк-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина (признан в России иноагентом), который обжаловал статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Агентство отмечет, что новое судебное заседание назначено на 16 июня. В октябре 2024 года районный суд отказал музыканту в удовлетворении его административного иска к министерству юстиции РФ о признании незаконным решения о его внесении в реестр иностранных агентов.

Спирин был внесен в реестр иностранных агентов в июне 2024 года. По данным Минюста, вокалист выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами. Сейчас Спирин проживает за пределами РФ.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил сопредседателя движения "Голос" (признано в России иноагентом) юриста Григория Мельконьянца к 5 годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной организации в России.

Поводом для преследования, по имеющейся информации, стало сотрудничество движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами, которая с 2021 года признана в России нежелательной.