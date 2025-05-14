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14 мая, 12:47

Политика

Сопредседатель движения "Голос" Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Басманный суд Москвы приговорил сопредседателя движения "Голос" (признано в России иноагентом) юриста Григория Мельконьянца к 5 годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной организации в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мельконьянц будет отбывать наказание в колонии общего режима, уточнили в суде.

О возбужденном против юриста уголовном деле по части 3 статьи 284.1 УК РФ стало известно 17 августа 2023 года. В этот же день у Мельконьянца и координаторов "Голоса" в восьми российских регионах прошли обыски.

Поводом для преследования, по имеющейся информации, стало сотрудничество движения с Европейской комиссией по наблюдению за выборами, которая с 2021 года признана в России нежелательной.

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