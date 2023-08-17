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09:26

Политика

СК возбудил уголовное дело против сопредседателя движения "Голос" юриста Мельконьянца

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении юриста Григория Мельконьянца, сопредседателя движения "Голос" (признано в России иноагентом), занимающегося наблюдением за выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации", – уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски как у самого юриста, так и координаторов движения в восьми регионах РФ, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

В минувшем июне Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ незарегистрированных зарубежных или международных неправительственных организаций. За это предлагается штрафовать на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или лишать свободы на срок до двух лет.

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