Правительство предложило доработать запрет следствия международными организациями в РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Правительство РФ выступило за доработку законопроекта о введении ответственности для сотрудников международных организаций, в которых не состоит РФ, за ведение следствия на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева предлагает дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 294.1.

Новое положение подразумевает ответственность за незаконное осуществление иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории страны.

В правительстве отметили, что вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей и иностранных граждан, которые обладают иммунитетом, в случае совершения ими преступления в России регулируется нормами международного права.

Кроме того, как подчеркнули в кабмине, взаимодействие с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами может осуществляться на основе принципа взаимности.

В отзыве заметили, что в апреле этого года в УК РФ включили статью 284.3, которая предусматривает ответственность "за совершение деяний, схожих с перечисленными в проектируемой статье". В частности, речь в ней идет о содействии исполнению решений международных организаций, в которых Россия не принимает участие.

Вместе с тем предлагаемая норма также содержит отдельные признаки преступления, предусмотренного статьей 276 "Шпионаж" УК РФ, резюмировали в правительстве.

Ранее в Госдуме приняли закон об усилении контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Новые нормы вводят внеплановые проверки против лиц, которые взаимодействуют с иностранными агентами и нарушают российское законодательство об иноагентах.

Внеплановые проверки могут быть проведены на основании поступившей в Минюст РФ информации о соответствующих нарушениях.

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах